Вместе с Украиной! Англичанин с украинским паспортом поддержал нашу страну

Макс Килман отреагировал на вторжение России в Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

Весь спортивный мир переживает за судьбу Украины. Ни один тур Английской Премьер-лиги не обходится без акций в поддержку нашей страны.

К одной из них присоединился британский футболист Макс Килман, который имеет украинский паспорт. 24-летний защитник опубликовал пост в Instagram, в котором написал:

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"Я один из многих, кто вместе с Украиной".

Кроме того, Килман выложил видео из матча Вулверхэмптона, где собралась большая поддержка Украины – как от болельщиков, так и на табло и рекламных щитах.

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В конце ролика Килман сказал:

"Поддерживаем и находимся вместе с Украиной".

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Напомним, что Килмана хотела натурализовать сборная Украины перед Евро-2020. У футболиста есть корни в Украине и России, но сам он отдал предпочтение украинской сборной.

Однако ФИФА не позволила этому произойти, потому что у Макса было восемь матчей за сборную Англии по футзалу – по этой причине ему не дали сменить футбольное гражданство.