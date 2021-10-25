27 октября 17:00
Мариуполь --
Динамо --
27 октября 19:30
Черноморец --
Шахтер --
30 октября 14:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 17:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 19:30
Ингулец --
Верес --
31 октября 14:00
Колос --
Львов --
31 октября 17:00
Рух --
Александрия --
31 октября 19:30
Металлист 1925 --
Заря --
1 ноября 17:00
Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
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Вместе навсегда: молодой талант Шахтера обвенчался с известной телеведущей

25 октября, 23:06
Защитник Шахтера Валерий Бондарь и украинская телеведущая Даша Савина прошли трогательную церемонию венчания

Валерий и Даша - венчание в Лавре

Пара опубликовала в Instagram фото венчания, которое прошло в Киево-Печерской лавре.

"Браки заключаются на земле, а совершаются на небесах… Вместе навсегда!" – подписали снимки влюбленные.

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Напомним, что свадьба Валерия и Даши состоялась 21 июля этого года. Церемония и празднование прошли в Киеве на берегу Днепра. Невеста сменила три наряда и зажигательно отплясывала в одном боди вместе с шоу-балетом.

Ранее Савина встречалась с нападающим киевского Динамо Владиславом Супрягой. Но затем сердце эффектной блондинки завоевал Бондарь.

В феврале футболист Шахтера сделал огненное предложение своей девушке. Помолвка прошла в столице возле памятника основателям Киева.

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