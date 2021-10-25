Разом назавжди: молодий талант Шахтаря обвінчався з відомою телеведучою

Валерій і Даша - вінчання у Лаврі

Пара опублікувала в Instagram фото вінчання, яке відбулося в Києво-Печерській лаврі.

"Шлюби укладаються на землі, а створюються на небесах... Разом назавжди!" – підписали знімки закохані.

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Нагадаємо, що весілля Валерія і Даші відбулося 21 липня цього року. Церемонія і святкування пройшли в Києві на березі Дніпра. Наречена змінила три вбрання і запально танцювала в одному боді разом з шоу-балетом.

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