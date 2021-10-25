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Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
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Разом назавжди: молодий талант Шахтаря обвінчався з відомою телеведучою

25 жовтня, 23:06
Захисник Шахтаря Валерій Бондар та українська телеведуча Даша Савіна пройшли зворушливу церемонію вінчання

Валерій і Даша - вінчання у Лаврі

Пара опублікувала в Instagram фото вінчання, яке відбулося в Києво-Печерській лаврі.

"Шлюби укладаються на землі, а створюються на небесах... Разом назавжди!" – підписали знімки закохані.

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Нагадаємо, що весілля Валерія і Даші відбулося 21 липня цього року. Церемонія і святкування пройшли в Києві на березі Дніпра. Наречена змінила три вбрання і запально танцювала в одному боді разом з шоу-балетом.

Раніше Савіна зустрічалася з нападаючим київського Динамо Владиславом Супрягою. Але потім серце ефектної блондинки завоював Бондар.

У лютому футболіст Шахтаря зробив вогняну пропозицію своїй дівчині. Заручини пройшли в столиці біля пам'ятника засновникам Києва.

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