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Включая допинг-грешника: Зеленский взял для новогоднего поздравления трех спортсменов

Андрей Трофимов
26 декабря, 23:51
Жан Беленюк, Олег Верняев и Юрий Чебан похвастались тем, что приняли участие в записи новогоднего поздравления президента Украины

Олимпийские чемпионы - Верняев, Чебан и Беленюк / Фото: Коллаж: Сегодня

Три легендарных украинских спортсмена сообщили в своих соцсетях о съемках в новогоднем обращении президента Украины Владимира Зеленского.

В записи поздравления, которую украинцы увидят на Новый год приняли участие:

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  • Жан Беленюк – чемпион Токио-2020 в греко-римской борьбе.

  • Олег Верняев – чемпион Рио-2016 в спортивной гимнастике.

  • Юрий Чебан – двукратный олимпийский чемпион Лондона-2012 и Рио-2016 в гребле на каноэ.

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Напомним, что Жан Беленюк является действующим депутатом. В парламент он шел вместе с партией "Слуга народа".

А вот Олег Верняев не поехал на Игры-2020 из-за проблем с допингом.

Ранее мы писали, что в новогоднем обращении 2020 года Владимир Зеленский коснулся и спорта. Упомянул самого сильного спортсмена планеты Алексея Новикова.