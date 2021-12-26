Включно з допінг-грішником: Зеленський взяв для новорічного привітання трьох спортсменів

Олімпійські чемпіони - Верняєв, Чебан і Беленюк / Фото: Колаж: Сьогодні
Три легендарні українські спортсмени повідомили у своїх соцмережах про зйомки в новорічному зверненні президента України Володимира Зеленського.
У записі привітання, який українці побачать на Новий рік, взяли участь:
- Жан Беленюк – чемпіон Токіо-2020 у греко-римській боротьбі.
- Олег Верняєв – чемпіон Ріо-2016 у спортивній гімнастиці.
- Юрій Чебан – дворазовий олімпійський чемпіон Лондона-2012 та Ріо-2016 у веслуванні на каное.
Нагадаємо, що Жан Беленюк є чинним депутатом. До парламенту він йшов разом із партією "Слуга народу".
А ось Олег Верняєв не поїхав на Ігри-2020 через проблеми з допінгом.
Раніше ми писали, що у новорічному зверненні 2020 року Володимир Зеленський зачепив і спорт. Згадав найсильнішого спортсмена планети Олексія Новікова.