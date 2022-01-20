Виталий Кличко едет на бой Бизона: его будет бить друг Владимира

Уве Хюк c Владимиром Кличко / Фото: Коллаж: Сегодня

19 марта в немецком Пфорцхайме состоится выставочный боксерский бой между местным политиком Уве Хюком (59 лет) и бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе Франсуа Ботой из ЮАР по прозвищу Белый бизон (53).

В 2002-м Боту нокаутировал Владимир Кличко.

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На поединок Хюк – Бота, призванный собрать средства на благотворительность, в Германию хочет приехать вечный чемпион WBC, мэр Киева Виталий Кличко.

Об этом сообщает инстаграм-аккаунт pforzheim_city.

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После Боты Хюк намерен подраться не с кем-нибудь – а с Майком Тайсоном.

Ранее Хюк рассказал, что уже ведет переговоры с Майком о поединке: "А Владимир Кличко пообещал тренировать меня, если договоренность о бое будет достигнута. Только Кличко знает, как победить "Железного Майка". Главное – не ввязываться в драку. Если я не буду соблюдать безопасную дистанцию, я умру".

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Отметим, что Уве Хюк – сирота, его родители погибли в результате несчастного случая, а брат покончил с собой. Но Уве выбился в люди благодаря спорту – стал чемпионом Европы по тайскому боксу, а состояние заработал, работая в руководстве автомобильного концерна.