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Віталій Кличко їде на бій Бізона: його битиме друг Володимира

Андрій Трофімов
20 січня, 11:29
Мер Києва має стати зіркою на вечорі боксу в Німеччині – проти Франсуа "Бізона" Боти поб'ється підопічний Володимира Кличка – Уве Гюк

Уве Гюк із Водимиром Кличком / Фото: Колаж: Сьогодні

19 березня у німецькому Пфорцхаймі відбудеться виставковий боксерський бій між місцевим політиком Уве Гюком (59 років) та колишнім чемпіоном світу у надважкій вазі Франсуа Ботою з ПАР на прізвисько Білий бізон (53).

2002-го Боту нокаутував Володимир Кличко.

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На поєдинок Гюк-Бота, покликаний зібрати кошти на благодійність, до Німеччини хоче приїхати вічний чемпіон WBC, мер Києва Віталій Кличко.

Про це повідомляє інстаграм-акаунт pforzheim_city.

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Після Боти Гюк має намір побитися не аби з ким – а з самим Майком Тайсоном.

Раніше Гюк розповів, що вже веде переговори з Майком про поєдинок: "А Володимир Кличко пообіцяв тренувати мене, якщо домовленість про бій буде досягнута. Тільки Кличко знає, як перемогти "Залізного Майка". Головне – не вплутуватися в бійку. Якщо я не буду дотримуватися безпечної дистанції, я помру".

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Зазначимо, що Уве Гюк – сирота, його батьки загинули внаслідок нещасного випадку, а брат наклав на себе руки. Але Уве вибився в люди завдяки спорту – став чемпіоном Європи з тайського боксу, а статки заробив, працюючи у керівництві автомобільного концерну.