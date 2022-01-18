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Виталий или Владимир? Усик сделал выбор между братьями Кличко

Андрей Трофимов
18 января, 19:50
Действующий чемпион мира по боксу определил лучшего боксера между братьями Кличко, а также между Али и Тайсоном

Выбор Усика: Виталий Кличко и Мохаммед Али / Фото: Коллаж: Сегодня

Обладатель чемпионских поясов в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, что потерял много денег из-за своей позиции.

А потом назвал лучшего боксера в парах – Владимир Кличко и Виталий Кличко, Мохаммед Али и Майк Тайсон.

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"Мохаммед Али и Виталий", – дал короткий ответ Усик в интервью Маше Ефросининой.

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Ранее мы рассказывали, как Александр Усик отмечал свой день рождения. 17 января боксеру исполнилось 35 лет. Кстати, родился Усик в один день с Али.

Александр Усик / Фото: Instagram

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По случаю праздника Усик дал волю эмоциям и спел песню Верки Сердючки.

Напомним, в апреле планируется реванш Усика с Джошуа. В случае победы украинец во второй половине года рассчитывает подраться с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

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Фьюри уверен, что он единственный чемпион / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня