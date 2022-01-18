Віталій чи Володимир? Усик зробив вибір між братами Кличками

Вибір Усика: Віталій Кличко та Мохаммед Алі / Фото: Колаж: Сьогодні

Володар чемпіонських поясів у надважкій вазі Олександр Усик розповів, що втратив багато грошей через свою позицію.

А потім назвав кращого боксера в парах – Володимир Кличко та Віталій Кличко, Мохаммед Алі та Майк Тайсон.

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"Мохаммед Алі та Віталій", – дав коротку відповідь Усик в інтерв'ю Маші Єфросініній.

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Раніше ми розповідали, як Олександр Усик відзначав свій день народження. 17 січня боксерові виповнилося 35 років. До речі, народився Усик одного дня з Алі.

Олександр Усик / Фото: Instagram

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З нагоди свята Усик дав волю емоціям та заспівав пісню Вєрки Сердючки.

Нагадаємо, у квітні планується реванш Усика з Джошуа. У разі перемоги українець розраховує у другій половині року побитися з Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

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