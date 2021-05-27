Вильярреал – МЮ: видео обзор финала Лиги Европы

Смотрите все самые интересные моменты решающего поединка ЛЕ-2021 в Гданське

Морено открыл счет в матче / Фото: Getty Images

В среду, 26 мая, в Гданське проходит финальный матч Лиги Европы между Вильярреалом и Манчестер Юнайтед. Текстовая трансляция матча Вильярреал – МЮ идет на нашем сайте. А здесь мы будем выкладывать видео голов, ключевых моментов матча, а также обзоры каждого из таймов.

Напомним, что англичане выигрывали турнир в 2017 году, а испанцы впервые в истории поспорят за еврокубок.

Вильярреал – Манчестер Юнайтед – 1:1

1:0. 29' Морено

1:1. 55' Кавани

29 минута. Парехо выполнил подачу со штрафного. Морено опередил Линделефа и в касание переправил мяч в сетку! Седьмой гол Морено в этой Лиге Европы.

Обзор первого тайма

Реклама

55 минута. Рэшфорд пробил в сторону ворот, мяч рикошетом прилетел к Кавани, который спокойно поразил ворота. Шестой гол Эдинсона в ЛЕ.

Обзор второго тайма