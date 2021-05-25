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Вильярреал

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Вильярреал – Манчестер Юнайтед: онлайн финала Лиги Европы

Александр Трикиша Александр Трикиша
25 мая, 18:45
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Трофей Лиги Европы между собой разыграют Вильярреал и Манчестер Юнайтед. Англичане выигрывали турнир в 2017 году, а испанцы впервые в истории поспорят за еврокубок

В среду, 26 мая, в Гданьске на стадионе "Гданьск Арена" пройдет финал Лиги чемпионов: за трофей будут сражаться испанский Вильярреал и английский Манчестер Юнайтед. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени, а на нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн-трансляция с видео голов и описанием всех ключевых моментов.

ОНЛАЙН МАТЧА ВИЛЬЯРРЕАЛ – МЮ

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Победа в Лиге Европы принесет обладателю трофея не только дополнительных 4 миллиона евро призовых от УЕФА, но и подарит путевку в группу Лиги чемпионов. МЮ задачу выхода в Лигу чемпионов решил через внутренний чемпионат, а вот Вильярреал квалифицировался только в Лигу конференций, поэтому у них будет дополнительный стимул.

Также у Вильярреала есть весомый козырь – это главный тренер команды Унаи Эмери. Испанец рекордсмен Лиги Европы по количеству побед в турнире. На счету тренера три победы подряд во главе Севильи. Но и МЮ есть чем ответить – перед финалом Лиги Европы они усилились лучшим тренером в истории футбола.

Унаи Эмери
Унаи Эмери / Фото: Reuters

Вильярреал – путь к финалу:

Испанцы стартовали в Лиге Европы с группового этапа, где одержали пять побед и еще один матч свели вничью. В плей-офф Вильярреал поочередно одолел Зальцбург (2:0, 2:1), киевское Динамо (2:0, 2:0), загребское Динамо (1:0, 2:1), а в полуфинале оказался сильнее лондонского Арсенала (2:1, 0:0).

МЮ – путь к финалу:

Англичане начинали сезон в Лиге чемпионов, но не смогли выйти из группы, пропустив вперед Пари Сен-Жермен и Лейпциг. МЮ вылетел в Лигу Европы, где в плей-офф одолел Реал Сосьедад (0:4, 0:0), Милан (1:1, 1:0), Гранаду (2:0, 2:0), а в полуфинале просто уничтожил Рому (6:2, 2:3).

Вильярреал – МЮ. История противостояния:

Это будет пятая встреча команд в истории. Удивительно, но все предыдущие встречи завершились с одинаковым счетом – 0:0! В предыдущий раз команды пересекались на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне 2008/2009 годов, когда МЮ дошел до финала и уступил там Барселоне (0:2). Вильярреал ту еврокампанию завершил в 1/4 финала.

Ориентировочные составы от УЕФА:

Вильяреал: Рульи; Марио Гаспар, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса; Парехо, Коклен, Тригерос; Морено, Алькасер, Чуквуэзе

Манчестер Юнайтед: де Хеа; Уан-Биссака, Бейи, Линделеф/Магуайр, Шоу; ван де Беек, Фред; Рэшфорд, Бруну Фернандеш, Погба; Кавани

Букмекеры о матче Вильярреал – МЮ:

Букмекеры считают МЮ фаворитом матча: коэффициент на победу команды Уле Гуннара Сульшера в основное время – 1.80, на ничью – 3.60, на победу Вильярреала – 4.80. Если же матч продолжится дополнительным временем или серией пенальти, то здесь англичане все равно остаются фаворитами: 1.42 против 3.05.

Где смотреть матч Вильярреал – МЮ:

Матч Вильярреал – МЮ в прямом эфире покажет канал "Футбол 2", который доступен с помощью сервиса OLL.TV.

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