12 апреля 22:00 Онлайн
Бавария --
Вильярреал --
12 апреля 22:00 Онлайн
Реал --
Челси --
13 апреля 22:00
Ливерпуль --
Бенфика --
13 апреля 22:00
Атлетико --
Манчестер Сити --
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Аталанта --
Лейпциг --
14 апреля 22:00
Барселона --
Айнтрахт --
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Вильярреал – Бавария: где и во сколько смотреть матч ЛЧ

Любомир Луканюк
12 апреля, 14:38
В Мюнхене определится полуфиналист Лиги чемпионов. Первую игру выиграл испанский клуб, но фаворитом остается Бавария

Первый матч выиграл Вильярреал / Фото: REUTERS

Действующий победитель Лиги Европы сделал шаг к завоеванию самого престижного клубного трофея. Неделю назад Вильярреал сенсационно обыграл Баварию!

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Сможет ли немецкий клуб отыграться на своем поле станет известно сегодня вечером.

Когда матч. В Мюнхене команды встретятся 12 апреля в 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть. Онлайн-трансляция матча Вильярреал – Бавария идет на нашем сайте.

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Кроме того, в Украине поединок можно посмотреть на платформе Megogo.

Кто фаворит. Аналитики считают, что у немцев выше шансы пробиться в полуфинал Лиги чемпионов.

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Котировки на матч

  • Бавария – 1.25
  • Ничья – 6.80
  • Вильярреал – 11.00

Котировки на проход

  • Бавария – 1.32
  • Вильярреал – 3.60

Что дальше. Победитель этой пары в полуфинале сыграет с Ливерпулем или Бенфикой. В первом матче 1/4 финала англичане победили на выезде – 3:1.