Вильярреал – Бавария: где и во сколько смотреть матч ЛЧ

Первый матч выиграл Вильярреал / Фото: REUTERS

Действующий победитель Лиги Европы сделал шаг к завоеванию самого престижного клубного трофея. Неделю назад Вильярреал сенсационно обыграл Баварию!

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Сможет ли немецкий клуб отыграться на своем поле станет известно сегодня вечером.

Когда матч. В Мюнхене команды встретятся 12 апреля в 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть. Онлайн-трансляция матча Вильярреал – Бавария идет на нашем сайте.

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Кроме того, в Украине поединок можно посмотреть на платформе Megogo.

Кто фаворит. Аналитики считают, что у немцев выше шансы пробиться в полуфинал Лиги чемпионов.

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Котировки на матч

Бавария – 1.25

Ничья – 6.80

Вильярреал – 11.00

Котировки на проход

Бавария – 1.32

Вильярреал – 3.60

Что дальше. Победитель этой пары в полуфинале сыграет с Ливерпулем или Бенфикой. В первом матче 1/4 финала англичане победили на выезде – 3:1.