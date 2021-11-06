6 ноября 14:00
Минай 0
Мариуполь 2
6 ноября 17:00
Динамо 1
Ворскла 2
6 ноября 19:30
Черноморец 4
Рух 3
7 ноября 14:00
Ингулец --
Днепр-1 --
7 ноября 17:00
Колос --
Шахтер --
7 ноября 17:00
Заря --
Верес --
7 ноября 19:30
Львов --
Десна --
20 ноября 00:00
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 00:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 00:00
Львов --
Заря --
20 ноября 00:00
Десна --
Колос --
20 ноября 00:00
Ворскла --
Мариуполь --
20 ноября 00:00
Днепр-1 --
Александрия --
20 ноября 00:00
Минай --
Ингулец --
20 ноября 00:00
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Видео золотого боя Украины! Земляк Ломаченко размазал россиянина

Олег Люлька
6 ноября, 21:23
В субботу, 6 ноября, в Белграде 19-летний украинец Юрий Захареев одолел 28-летнего россиянина Вадима Мусаева и завоевал золотую медаль чемпионата мира по боксу в категории 71 кг

Захареев победил Мусаева / Фото: Getty Images

Все три раунда финального поединка в Белграде Юрий Захареев методично избивал россиянина Вадима Мусаева. В итоге все пять судей единогласно отдали победу украинцу – кстати, земляку Василия Ломаченко из Белгород-Днестровского.

ВИДЕО БОЯ

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Отметим, что в предыдущий раз Украина становилась золотой на чемпионате мира по боксу в 2017 году – тогда в Гамбурге медаль высшей пробы добыл Александр Хижняк, на это мировое первенство не поехавший.

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Юрий Захареев

Напомним, в полуфинале чемпионата мира-2021 Юрий Захареев одержал яркую победу над соперником из Азербайджана – Сарханом Алиевым.