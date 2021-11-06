Відео золотого бою України! Земляк Ломаченка розмазав росіянина

Захарєєв здолав Мусаєва / Фото: Getty Images

Усі три раунди фінального поєдинку у Белграді Юрій Захарєєв методично знищував росіянина Вадима Мусаєва. У пыдсумку всі п'ять суддів одноголосно віддали перемогу українцеві – до речі, земляку Василя Ломаченка із Білгород-Дністровського.

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Зазначимо, що минулого разу Україна була золотою на чемпіонаті світу з боксу 2017 року – тоді в Гамбурзі медаль найвищої проби виборов Олександр Хижняк, який на цю світову першість не поїхав.

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Юрій Захарєєв

Нагадаємо, у півфіналі чемпіонату світу-2021 Юрій Захарєєв здобув яскраву перемогу над суперником з Азербайджану – Сарханом Алієвим.