6 листопада 14:00
Минай 0
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6 листопада 17:00
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6 листопада 19:30
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7 листопада 14:00
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7 листопада 17:00
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Львів --
Десна --
20 листопада 00:00
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 00:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 00:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 00:00
Десна --
Колос --
20 листопада 00:00
Ворскла --
Маріуполь --
20 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Олександрія --
20 листопада 00:00
Минай --
Інгулець --
20 листопада 00:00
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Відео золотого бою України! Земляк Ломаченка розмазав росіянина

Олег Люлька
6 листопада, 21:23
У суботу, 6 листопада, у Белграді 19-річний українець Юрій Захарєєв здолав 28-річного росіянина Вадима Мусаєва та виборов золоту медаль чемпіонату світу з боксу у категорії 71 кг

Захарєєв здолав Мусаєва / Фото: Getty Images

Усі три раунди фінального поєдинку у Белграді Юрій Захарєєв методично знищував росіянина Вадима Мусаєва. У пыдсумку всі п'ять суддів одноголосно віддали перемогу українцеві – до речі, земляку Василя Ломаченка із Білгород-Дністровського.

ВІДЕО БОЮ

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Зазначимо, що минулого разу Україна була золотою на чемпіонаті світу з боксу 2017 року – тоді в Гамбурзі медаль найвищої проби виборов Олександр Хижняк, який на цю світову першість не поїхав.

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Юрій Захарєєв

Нагадаємо, у півфіналі чемпіонату світу-2021 Юрій Захарєєв здобув яскраву перемогу над суперником з Азербайджану – Сарханом Алієвим.