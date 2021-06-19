Видео голов и обзор матча Венгрия – Франция на Евро-2020

Чемпионы мира продолжают борьбу за победу на Евро-2020. После победы над Германией на старте группового этапа французы сошлись с крепкой Венгрией

Венгрия сражается с Францией на Евро-2020 / Фото: REUTERS

Сборные Франции и Венгрии встречались в Будапеште в матче второго тура Евро-2020. Онлайн матча Венгрия – Франция есть на нашем сайте.

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Первая половина игры прошла под подавляющим преимуществом Франции, однако опасных моментов чемпионы мира практически не создавали. А вот венгры сумели реализовать свой чуть ли не первый момент – перед самым перерывом Оттило Фиоло пробил мимо Льориса.

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Напомним, что аналитики FAVBET большим фаворитом поединка называли Францию. На ее победу был установлен коэффициент 1.29, на ничью – 5.70, на победу Венгрии – 13.50.