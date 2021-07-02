Видео гола и обзор матча Швейцария – Испания в 1/4 финала Евро-2020

Денис Закария срезал мяч в собственные ворота / Фото: Reuters

Швейцария и Испания встретились в первом четвертьфинальном матче на Евро-2020. Матч прошел в Санкт-Петербурге на стадионе "Санкт-Петербург". Мы проводили подробный онлайн матча Швейцария – Испания с описанием всех ключевых моментов.

Испания открыла счет уже на восьмой минуте. Жорди Альба решился на дальний удар, мяч по пути в ворота зацепил ногу Дениса Закарии и немного изменил траекторию полета, но этого хватило, чтобы помешать голкиперу среагировать на удар.

Напомним, обе команды эпично выиграли свои матчи 1/8 финала в понедельник. Испания при счете 3:1 растеряла преимущество в последние пять минут, но все-таки обыграла хорватов в дополнительное время 5:3.

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Швейцарцы же против Франции отыгрались таким же образом, как и хорваты, но, в отличие от балканцев, сенсационно победили чемпионов мира по пенальти.