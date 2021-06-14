Видео дня! Сын Ярмоленко докричался до папы в Амстердам из Лондона по ходу матча

На сумасшедший гол в ворота сборной Нидерландов вингера украинской команды и лондонского Вест Хэма Андрея Ярмоленко наверняка сподвигла неистовая поддержка детей

Андрей Ярмоленко и его сын Иван / Фото: Reuters, Instagram

Жена Андрея Ярмоленко Инна поделилась в Instagram энергетическим видео из своих лондонских апартаментов, показав, как эмоционально их сыновья, 8-летний Иван и 5-летний Даниил, болели за сборную Украины в матче с Нидерландами 2:3.

Особенно старался Иван, который перед плазмой, на которой транслировался матч Нидерланды -Украина, взобрался на кресло и, размахивая сине-желтым флагом, скандировал, слегка картавя: "У-кра-ї-на! У-кра-ї-на!"

В итоге, даже из неблизкого Лондона, сын Андрея Ярмоленко докричался до своего отца в Амстердаме, и тот забил шедевральный гол в ворота Нидерландов, закрутив мяч с 25 метров в "девятку".

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Жаль только, что Украина, отыгравшись с 0:2, тем не менее пропустила в конце и все же уступила Нидерландам 2:3.

Смотрите видео гола Ярмоленко Нидерландам