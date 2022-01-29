Верните мои бабки! Звезда Динамо требует деньги от президента

Александр Алиев / Фото: Instagram

Александр Алиев в свежем интервью не только покаялся за пьянки, погубившие его карьеру, но и обвинил президента Динамо Игоря Суркиса в том, что тот, по словам футболиста, остался ему должен.

"Остались ли у клуба долги передо мной? Есть, именно у Михалыча есть, – сказал каналу BurBuzz Алиев. – Почему не решили все за эти годы? Мы с ним не общались, я скажу честно. Лет шесть вообще не общались. Стали общаться где-то месяцев восемь назад. Мы встретились с ним на дороге. Он мне говорит: "Саня, рад тебя видеть. Набери меня, давай пообщаемся".

Александр Алиев / Фото: 1927.kiev.ua

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"Сумму говорить не буду. Потому что наши люди смотрят, кто сколько зарабатывает, возмущаются: "Какого им платить такие деньги?" Они не понимают, какая колоссальная робота у футболистов, сколько здоровья выкладывается".

Александр Алиев / Фото: Instagram

"Это (долг) за три месяца. Он сам прекрасно знает. Я не люблю через камеры говорить. Считаю, что это не по-мужски. Мы сами все решим", – добавил Алиев.

Игорь Суркис / Фото: Виталий Лазебник, Сегодня|Спорт

Ранее Алиев в своем рэп-клипе уже намекал на долг.

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"Дядя Игорь, верните мои бабки, а то не хватает доехать до заправки", – пел Алиев.

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Алиеву 36 лет. За Динамо с перерывами он выступал с 2005 по 2013 годы, дважды в составе киевлян став чемпионом Украины.

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Александр не скрывает, что проиграл много денег в казино. "За один вечер спустил 120 тысяч долларов", – признается футболист.