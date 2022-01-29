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Поверніть мої бабки! Зірка Динамо вимагає гроші від президента

Андрій Трофімов
29 січня, 16:47
Колишній півзахисник Динамо Олександр Алієв стверджує, що Ігор Суркіс заборгував йому зарплату

Олександр Алієв / Фото: Instagram

Олександр Алієв у свіжому інтерв'ю не лише покаявся за пиятики, що занапастили його кар'єру, але й звинуватив президента Динамо Ігоря Суркіса в тому, що той, за словами футболіста, заборгував йому гроші.

"Чи залишилися у клубу борги переді мною? Є, саме у Михалича є, – сказав каналу BurBuzz Алієв. – Чому не вирішили все за ці роки? Ми з ним не спілкувалися, я скажу чесно. Років шість взагалі не спілкувалися. Почали спілкуватися десь місяців вісім тому. Ми зустрілися з ним на дорозі. Він мені каже: "Саню, радий тебе бачити. Набери мене, давай поспілкуємось".

Олександр Алієв / Фото: 1927.kiev.ua

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"Суму говорити не буду. Тому що наші люди дивляться, хто скільки заробляє, обурюються: "З якого дива їм платити такі гроші?" Вони не розуміють, яка колосальна робота у футболістів, скільки здоров'я викладається".

Олександр Алієв / Фото: Instagram

"Це (борг) за три місяці. Він сам чудово знає. Я не люблю через камери говорити. Вважаю, що це не по-чоловічому. Ми самі все вирішимо", – додав Алієв.

Ігор Суркіс / Фото: Вiталiй Лазебник, Сегодня|Спорт

Раніше Алієв у своєму реп-кліпі вже натякав на борг.

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"Дядя Игорь, верните мои бабки, а то не хватает доехать до заправки", – співав Алієв.

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Алієву 36 років. За Динамо з перервами він виступав із 2005 по 2013 роки, двічі у складі киян ставши чемпіоном України.

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Олександр не приховує, що програв багато грошей у казино. "За один вечір спустив 120 тисяч доларів", – зізнається футболіст.