10 августа 17:00 Видео
Шахтер Кг 0
Колос 0
10 августа 20:30
Шахтер 2
Генк 1
11 августа 19:30
Динамо --
Минай --
13 августа 19:30
Шахтер --
Металлист 1925 --
14 августа 17:00
Верес --
Ворскла --
14 августа 19:30
Заря --
Минай --
14 августа 19:30
Десна --
Днепр-1 --
15 августа 17:00
Колос --
Рух --
15 августа 19:30
Львов --
Александрия --
16 августа 19:00
Мариуполь --
Черноморец --
18 августа 19:30
Ингулец --
Динамо --
20 августа 19:30
Ворскла --
Металлист 1925 --
21 августа 17:00
Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
Динамо --
Десна --
23 августа 19:30
Львов --
Ингулец --
24 августа 18:00
Шахтер --
Динамо --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Лига чемпионов 2020/2021

Вернидуб вывел Шериф в плей-офф Лиги чемпионов

Александр Трикиша
10 августа, 22:25
Украинский тренер Юрий Вернидуб вывел молдавский Шериф в плей-офф квалификации Лиги чемпионов! Скромный клуб в шаге от выхода в групповой этап

Юрий Вернидуб в шаге от группы Лиги чемпионов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер" Солигорск

В третьем квалификационном раунде Шериф по сумме двух матчей одолел сербскую Црвену Звезду. В первом матче неделю назад в Белграде команды разошлись миром 1:1, а сегодня дома Шериф одержал победу 1:0.

Шериф лишь во второй раз в своей истории дошел до плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов.

За путевку в групповой этап команда Юрия Вернидуба поспорит с победителем пары Динамо Загреб – Легия. Отметим, что Шериф уже гарантировал себе участие в групповом этапе Лиги Европы.

Вернидуб возглавил Шериф в декабре прошлого года и сразу же привел к золотым медалям чемпионата Молдовы. В текущем сезоне еврокубков клуб из Тирасполя уже успел одолеть албанскую Теуту и Алашкерт из Армении.

Реклама