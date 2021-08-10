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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2020/21

Вернидуб вивів Шериф у плей-оф Ліги чемпіонів

Олександр Трикіша
10 серпня, 22:25
Український тренер Юрій Вернидуб вивів молдавський Шериф у плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів! Скромний клуб за крок від виходу в груповий етап

Юрій Вернидуб в кроці від групи Ліги чемпіонів / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер" Солигорск

У третьому кваліфікаційному раунді Шериф за сумою двох матчів здолав сербську Црвену Звезду. У першому матчі тиждень тому в Белграді команди розійшлися миром 1:1, а сьогодні вдома Шериф здобув перемогу 1:0.

Шериф лише вдруге в своїй історії дійшов до плей-оф раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

За путівку в груповий етап команда Юрія Вернидуба посперечається з переможцем пари Динамо Загреб – Легія. Зазначимо, що Шериф вже гарантував собі участь в груповому етапі Ліги Європи.

Вернидуб очолив Шериф в грудні минулого року і відразу ж привів до золотих медалей чемпіонату Молдови. У поточному сезоні єврокубків клуб із Тирасполя вже встиг здолати албанську Теуту і Алашкерт із Вірменії.

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