Вернется ради Усика. Отец Фьюри анонсировал будущий бой за звание абсолюта

Фьюри не устоит перед соблазном боя с Усиком / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня в Лондоне состоится долгожданный мегафайт двух супертяжеловесов – Тайсона Фьюри и Диллиана Уайта. Следите за ходом поединка Фьюри – Уайт в онлайн-трансляции на нашем сайте.

Накануне поединка Цыганский король заявил, что этот бой станет для него последним. Эпатажный боксер уйдет на пенсию на пике славы в 33 года.

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Но в этом заявлении есть доля лукавства, которое присуще скандальному боксеру. Джон Фьюри, отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, намекнул, что не все так однозначно в скором завершении карьеры "почетного пенсионера".

"Может ли человек бросить то, чем занимается всю жизнь, то, что в его ДНК? Я скажу, что нет. Он уже уходил на пенсию. У Тайсона был долгий и тяжелый лагерь, он тренировался с января, сразу после Рождества. Они будут говорить глупые вещи, не так ли? Тайсон хочет продолжать драться, и я тоже хочу этого. Пусть Усик побоксирует с Джошуа, а затем вы однозначно увидите Тайсона против победителя этого боя. Он не сможет этому сопротивляться. Он не сможет сказать "нет" этому поединку. Тайсон будет словно ребенок в кондитерском магазине, он захочет этого. Как он может не захотеть?" – цитирует Джона Фьюри fightnews.info.

Тайсон и Джон Фьюри / Фото: Instagram

Напомним, что бой Фьюри с Уайтом состоится 23 апреля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Ожидается, что на поединке будет присутствовать 94 тысячи посетителей.

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Гонорары у боксеров будут внушительными. Фьюри достанется 29,5 млн долларов, а Уайту – 7,4 млн. Плюс победитель боя получит бонус в 4,1 млн.

Чемпион против претендента / Фото: REUTERS

Фьюри – Уайт: где и во сколько смотреть бой