Венгрия – Франция: прогноз на матч Евро-2020 от комментатора

В субботнем поединке команд группы F в Будапеште комментатор Кирилл Круторогов предрекает уверенную победу французов – со счетом 2:0 или 3:0

Форвард сборной Франции Карим Бензема / Фото: Reuters

В первом матче субботы, 19 июня, на Евро-2020 в Будапеште играют команды группы F. Венгрия принимает Францию. Начало встречи – в 16:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляция Венгрия – Франция доступна на нашем сайте. Вашему вниманию – прогноз на поединок от комментатора каналов "Футбол 1/2/3" Кирилла Круторогова.

Венгрия – Франция: где смотреть матч Евро-2020

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ВЕНГРИЯ – ФРАНЦИЯ

Венгры достойно выглядели в поединке против Португалии, выдержав 84 минуты, пока не пропустили первый гол от Геррейру. Итоговый счет 0:3 не говорит об их очевидной слабости. Команда Росси оказалась очень хорошо организованной и неуступчивой. Но серия венгров без поражений прервалась на отметке в 11 матчей.

Парадоксально, но в истории противостояний с Францией преимущество на стороне сборной Венгрии – 12 побед при трех ничьих и восьми поражениях. В том числе одно из самых позорных в истории "ле бле" со счетом 1:13, правда, случилось это почти сто лет назад – в 1927-м. Последняя победа венгров пришлась на 1976 год. А вот пять предыдущих встреч неизменно завершались в пользу французов. Правда, уже 16 лет они не пересекались.

Команда Дидье Дешама в первом туре минимально обыграла немцев 1:0, благодаря автоголу Хуммельса, но выглядела куда ярче соперника и могла забивать больше. Особой ротации у французов ждать не стоит – они планируют добыть победу и обеспечить себе путевку в плей-офф. Хотя во втором тайме при комфортном счете тренерский штаб может провести ряд замен, чтобы лучше подготовить команду к заключительному матчу в группе.

Конечно же, сборная Франции фаворит. Думаю, она победит и не пропустит, вопрос только в количестве забитых голов – думаю, 2:0 или 3:0.

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Венгрия – Франция на Евро-2020 / Фото: Reuters

Большим фаворитом поединка называют Францию и аналитики FAVBET. На ее победу установлен коэффициент 1.29, на ничью – 5.70, на победу Венгрии – 13.50. Наиболее вероятным, по котировкам букмекеров, является счет 2:0 в пользу французов.

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