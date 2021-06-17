Великолепная семерка: все вратари сборной Украины, которым не забили пенальти

Динамовец Георгий Бущан стал седьмым вратарем в истории сборной Украины, кому не смогли забить соперники с одиннадцатиметрового удара

Бущан отбил удар Алиоски с 11 метров / Фото: Getty Images

Сегодня сборная Украины обыграла Северную Македонию на Евро-2020 – 2:1. Единственный гол македонцы забили после добивания с пенальти. Но это уже не вина Георгия Бущана, он свою работу сделал на отлично. Отбил удар с 11 метров Эзгияна Алиоски.

Таким образом, Бущан стал седьмым украинским вратарем, который парировал пенальти в национальной команде, сообщает sport.ua.

Реклама

Первым был Александр Помазун, который в 1992 году отбил удар Фишера в матче с Венгрией. За ним спасали наши ворота Дмитрий Тяпушкин, Вячеслав Кернозенко, Александр Шовковский, Александр Рыбка и Андрей Пятов.

Добавим, что поединок в Бухаресте отметился еще одним рекордом. Ярмоленко и Яремчук стали первым дуэтом в истории чемпионатов Европы, который сумел отличиться забитыми мячами в обоих стартовых матчах турнира.