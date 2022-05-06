Вдохновленные камбэками Лиги чемпионов. Интер драматически опережает Милан

Интер снова лидер Серии А / Фото: Коллаж: Сегодня, Официальный сайт ФК Интернасьонал

Супер-матчи Лиги чемпионов стали показательным пример, когда стоит играть до конца. Особенно в случае мадридского Реала. Такими результатами воодушевились игроки миланского Интера и сами выдали супер-камбэк в Серии А.

Интер дома принимал уже немотивированный Эмполи, который точно уже сохранит место в итальянской элите. А вот у черно-синих продолжается борьба за чемпионский титул.

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То ли переживания за итоговый результат, то ли раскрепощенности соперника, чуть не сыграли злую шутку с подопечными Симоне Индзаги. Уже к середине первого тайма Интер пропустил два мяча и усложнил себе жизнь. Но еще в первом тайме, игроки показали чемпионские амбиции и характер. Автогол и мяч Мартнеса позволили сравнять счет.

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После перерыва Интер просто уничтожил соперника. Футболисты нанесли по воротам Эмполи 24 удара, при этом дважды результативно: дубль оформил Лаутаро Мартинес, а в компенсированное время точку в матче поставил Алексис Санчес. Таким образом Интер победил Эмполи 4:2.

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Благодаря этому успеху Интер возглавил турнирную таблицу. Подопечные Симоне Индзаги на одно очко впереди Милана, у которого на одну игру меньше.