Важнейший гол Траоре и травма Педриньо – Шахтер в шаге от плей-офф Лиги чемпионов!

Шахтер лидирует в матче с Генком / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В эти минуты Шахтер играет матч квалификации Лиги чемпионов против Генка. Игра проходит на НСК Олимпийский. Неделю назад подопечные Де Дзерби добыли выездную победу со счетом 2:1.

Первый тайм киевского поединка прошел под диктовку украинского вице-чемпиона. Несколько опасных моментов создали Педриньо и Тете, неплохо пробивал Алан Патрик. Однако забить получилось центрфорварду Лассине Траоре.

Тете ворвался в чужую штрафную и нашел момент для прострела в центр штрафной. Там никто и не успел накрыть буркинийца, который вколотил мяч в сетку ворот Генка.

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Был и отрицательный момент у Шахтера. Тайм не сумел доиграть Педриньо, который из-за травмы досрочно покинул поле. Вместо него вышел Георгий Судаков.

После пропущенного гола Генк создал несколько неплохих моментов у ворот Трубина, но Хейнену и Дзюне не хватило точности. Таким образом, на перерыв команда Де Дзерби ушла с минимальным преимуществом в счете. Вашему вниманию – видеообзор лучших моментов первого тайма: