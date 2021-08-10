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Надважливий гол Траоре та травма Педріньо – Шахтар в кроці від плей-офф Ліги чемпіонів!

Анатолій Дерека
10 серпня, 21:19
Донецька команда йде на перерву з мінімальною перевагою над Генком. Другий тайм обіцяє бути спекотним!

Шахтар лідирує в матчі з Генком / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

У ці хвилини Шахтар грає матч кваліфікації Ліги чемпіонів проти Генка. Гра проходить на НСК Олімпійський. Тиждень тому підопічні Де Дзербі добули виїзну перемогу з рахунком 2:1.

Перший тайм київського поєдинку пройшов під диктовку українського віце-чемпіона. Кілька небезпечних моментів створили Педріньо і Тете, непогано пробивав Алан Патрік. Однак забити вийшло центрфорварду Лассіні Траоре.

Тете увірвався в чужий майданчик і знайшов момент для прострілу в центр. Там ніхто і не встиг накрити буркінійця, який вбив м'яч у сітку воріт Генка.

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Був і негативний момент у Шахтаря. Тайм не зумів дограти Педріньо, який через пошкодження достроково залишив поле. Замість нього вийшов Георгій Судаков.

Після пропущеного гола Генк створив кілька непоганих моментів біля воріт Трубіна, але Хейнену і Дзюні забракло влучності. Отже, на перерву команда Де Дзербі пішла з мінімальною перевагою в рахунку.

До вашої уваги – відеоогляд найкращих моментів першого тайму:

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