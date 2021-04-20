Вау! Шикарная ведущая Shakhtar TV – в свадебном платье

Очаровательная ведущая Shakhtar TV Ольга Каленчук, ставшая мировой звездой после матчей "горняков" с Ромой, заинтриговала своих фолловеров, представ перед ними в свадебном платье. Точнее, сразу в двух. Красотка выходит замуж?
По словам Ольги, нет. А это была всего лишь съемка для свадебного салона.
Тем не менее многие подписчики в комментариях под снимками девушки в Instagram интересуются: "А когда свадьба?"
Кстати, телеведущая попросила своих поклонников высказаться, какое платье им понравилось больше. Большинство отдало предпочтение второму.
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Напомним, Ольга Каленчук является младшей сестрой украинского футболиста Витебска Максима Каленчука. Была моделью и солисткой поп-группы "Инди", которую продюсировала Наталья Могилевская. Позже ушла на телевидение.
Ранее мы рассказывали, что Ольга Каленчук затмила главную красотку итальянского телевидения Дилетту Леотту. А после матчей Шахтера с Ромой на нее подписалось более 60 тысяч новых фолловеров.
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