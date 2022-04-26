Ванат круче Холанда! Динамо бьет Боруссию Дортмунд в феерическом матче (видео)

Динамо и Боруссия сыграли в благотворительном матче

Сегодня Динамо провело четвертый благотворительный поединок в рамках турах Match For Peace. Соперником команды Мирчи Луческу стала дортмундская Боруссия.

Этот матч ожидался самым тяжелым для Динамо, ведь противостоять приходилось вице-чемпиону Германии. Впрочем, киевляне сумели порадовать своих болельщиков и показать яркую игру.

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Уже на 4 минуте Холанд помог молодому Байноу-Гиттенсу открыть счет, выведя его один на один с Бущаном. Впрочем, Эрлинг пробыл на поле лишь 30 минут. К этому времени киевляне не только отыгрались, но и вышли вперед.

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Сначала Буяльский красивым "черпачком" перебросил Хитца, а всего через две минуты Виталий помог отличиться молодому Ванату, которому "устроил свидание" с вратарем Боруссии. Более того, Динамо могло куда увереннее вести в счете.

Погранчич необдуманно сбил в своей штрафной Довбика, однако Шапаренко не смог переиграть Хитца. И все же на перерыв киевляне ушли с перевесом в два гола.

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Все тот же Ванат воспользовался пасом Сидорчука и оформил дубль. Тренер Боруссии снял многих игроков основы в перерыве. Как следствие, резервисты начали показывать свой уровень.

На 54 минуте дортмундцы получили право на пенальти, однако Бущан потянул удар Реньера. Впрочем, уже через 10 минут немцы сократили отставание в счете. Защитник Роте успешно замкнул подачу с фланга.

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Боруссия давила до конца игры в надежде вырвать ничью, но Динамо своего не отдало. Команда Мирчи Луческу не только добыла третью победу в четырех играх тура, но еще и порадовала многочисленных украинских болельщиков, которые собрались на "Сигнал Идуна Парк".

К слову, на матч было продано 35 тысяч билетов. Это помогло Динамо собрать 400 тысяч евро, которые пойдут на нужды граждан, пострадавших от войны против России.

БОРУССИЯ ДОРТМУНД – ДИНАМО 2:3

Голы: Бейлоу-Гиттенс, 4, Роте, 65 – Буяльский, 9, Ванат, 11, Ванат, 35.

Нереализованные пенальти: Реньер, 54 – Шапаренко, 17.