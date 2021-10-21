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30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
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В Ювентусе жалеют, что Роналду не ушел раньше

Александр Трикиша
21 октября, 17:47
Защитник Ювентуса Джорджо Кьеллини признался, что в клубе тяжело перенесли уход Криштиану Роналду. Из-за этого туринцы провалили старт сезона

Криштиану Роналду с Кубком Италии / Фото: Reuters

Роналду за несколько дней до закрытия трансферного окна неожиданно перешел из Ювентуса в Манчестер Юнайтед. Португалец даже успел сыграть в стартовом туре чемпионата Италии.

Криштиану Роналду / Фото: Инстаграм

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"Роналду ушел 28 августа, было бы лучше, если бы он ушел раньше. Это было легко переварить, но это немного удивительно, и, на мой взгляд, в первых матчах мы расплачивались очками.

Если бы он ушел 1 августа, у нас было бы время лучше подготовиться, и мы подошли бы к старту чемпионата чуть более подготовленными", – передает слова Кьеллини DAZN.

Роналду вернулся в МЮ

Ювентус не мог выиграть в четырех стартовых турах Серии А. на данный момент клуб занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Ранее мы писали, что Роналду продвигает в МЮ нового тренера. 5-кратный обладатель "Золотого мяча" хочет, чтобы его коучем в Манчестер Юнайтед вместо Уле-Гуннара Сульшера стал безработный ныне Зинедин Зидан.

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