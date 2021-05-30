В Украине торжественно определили "Звезд хоккейного года"

Звезды хоккейного года / Фото: УХЛ

Украинская хоккейная лига во второй раз в своей истории провела торжественную церемонию награждения лучших игроков, тренеров, менеджеров и спортивных журналистов "Звезды хоккейного года" сезона 2020/2021. Всего церемония предусматривала 24 номинации, за победу в которых соревновались 57 номинантов.

Определяло победителей экспертное жюри, в которое вошли легендарные спортсмены, хоккейные функционеры и профильные СМИ. К тому же в отдельных номинациях лучших выбирали болельщики путем голосования, а также капитаны, ассистенты и тренеры клубов УХЛ.

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Помимо номинаций также была определена и символическая сборная чемпионата УХЛ сезона 2020/21: вратарь Дмитрий Кубрицкий, защитники Филипп Пангелов-Юлдашев и Сергей Дорофеев, нападающие Андрей Денискин, Андрей Михнов и Андрей Сигарьов. К тому же болельщики в голосовании на сайте УХЛ определили лучший гол сезона – ее автором стал первый канадец в истории чемпионатов Украины по хоккею Шейн Хеффернан.

Мероприятие прошло в киевском Freedom Hall, церемонию посетили известные украинские спортсмены и звезды шоу-бизнеса, журналисты и представители бизнеса. Открывало торжественное мероприятие выступление кавер-бенда HeartBeat Brass Band и яркое лазерное шоу. Специальные выступления для гостей "Звёзд хоккейного года" подготовили украинская певица и автор песен, представительница Украины на конкурсе Евровидение 2010 ALYOSHA, а также суперфиналист проекта "Голос Страны" Сергей Асафатов. Провели церемонию Андрей Астахов и Марина Машкина.

Кстати, спортивная редакция телеканала "Украина 24" признана лучшей среди коллег.

Отдельную награду в номинации "Открытие года" получила новая ледовая арена Mariupol Ice Center в Мариуполе, которая приняла стартовый матч сезона между "Мариуполем" и "Соколом".

Исполнительный директор Украинской хоккейной лиги Алексей Брага поделился эмоциями после церемонии:

"Я рад, что мероприятие прошло на очень высоком уровне. Мы уже во второй раз в своей истории отмечаем лучших из лучших по итогам сезона. Тем более, что позади очень яркий, насыщенный и длинный спортивный год, который точно стал самым интересным за последние 10 лет. Конечно, такие церемонии – важнейшие для любого вида спорта и без подобных мероприятий спорт не может существовать. Это в первую очередь имидж Лиги".

Тем временем, рекорд легендарного Александра Мальцева побили на чемпионате мира по хоккею.

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