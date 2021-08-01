В Украине детям запретили играть в футбол на счет

Украинская ассоциация футбола объявила о реформах в детско-юношеских соревнованиях – дети будут играть без давления, как в Дании, сборная которой дошла до полуфинала Евро

Детский футбол останется без результатов / Фото: Кожаный мяч Украины

Первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко заявил о переменах в детско-юношеском футболе Украины.

"Детям до 10 лет будет запрещено играть на результат. Мы не пойдем на то, чтобы реализовывать чьи-то амбиции и калечить судьбы детей. Важно перейти на европейский формат, где дети играют в футбол в свое удовольствие, нет давления на тренеров, а также есть четкие инструменты влияния и дисциплинарные санкции по отношению к тем, кто эти принципы будет нарушать", – приводит слова Костюченко сайт УАФ

Также из реформ – футболисты до 14 лет не смогут переезжать из региона в регион, менять команды. "Это важно, чтобы несколько команд не собирали у себя всех лучших игроков страны своего возраста", – говорит Костюченко.

По словам Костюченко, "украинский футбол ждут реформы в детско-юношеском секторе, которые уже внедрены в Германии, Дании, Норвегии и получили высокие оценки специалистов".

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Отметим, что с аналогичными реформами в Дании, где дети давно играют не на результат, связывают успех этой сборной на Евро-2020. Там датчане дошли до полуфинала и только из-за придуманного пенальти на Стерлинге проиграли Англии.