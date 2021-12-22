В три раза больше, чем у Петракова: Колос дал рекордную зарплату новичку

Александр Петраков и Андрей Тотовицкий / Фото: Коллаж: Сегодня

В футбольной Украине началось время трансферов. Мы уже сообщали, что Динамо получит 23 млн евро от Эвертона за Миколенко.

Теперь же стали известны подробности громкого внутриукраинского перехода. Экс-полузащитник Шахтера и сборной Украины Андрей Тотовицкий, которого сватали в Динамо, покинул черниговскую Десну и перебрался в Колос из Ковалевки.

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При этом, как сообщает ТаТоТаке, Тотовицкий станет рекордсменом по зарплате в истории Колоса. По данным ведущего программы Андрея Сенькива, 28-летний футболист будет получать в Ковалевке 30 тысяч долларов в месяц.

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Для сравнения – это в три раза больше зарплаты главного тренера сборной Украины Александра Петракова, получающего 10 тысяч долларов в месяц.

Тренер сборной Украины Петраков / Фото: Getty Images

По неофициальным данным, Тотовицкий подписал с Колосом контракт на три года. При этом клуб из села под Киевом перебил предложения Ворсклы и Днепра-1, которые были готовы платить футболисту 15-20 тысяч долларов в месяц.