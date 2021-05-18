В США призвали бойкотировать Олимпиаду-2022 или отобрать ее у Китая

В США продолжают звучать призывы бойкотировать Олимпийские игры в Пекине. Нэнси Пелоси выступает за дипломатический бойкот, а Джим Макговерн и вовсе предложить лишить Китай Игр

У Китая хотят забрать Олимпиаду-2022

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала США к дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, критикуя Китай за нарушения прав человека и заявляя, что мировые лидеры, которые будут присутствовать на них, потеряют свой моральный авторитет.

"Вот то, что я предлагаю – и присоединяюсь к тем, кто предлагает – это дипломатический бойкот. Давайте не будем уважать китайское правительство, отправляя глав государств в Китай. Если главы государств поедут в Китай в свете продолжающегося геноцида возникает вопрос: какой моральный авторитет у вас есть, чтобы снова говорить о правах человека в любой точке мира?", – цитирует Пелоси Reuters.

А конгрессмен Джим Макговерн сказал, что Игры-2022 следует перенести в другую страну.

"Если мы можем отложить Олимпиаду на год из-за пандемии, мы наверняка сможем отложить Олимпиаду на год из-за геноцида. Это даст МОК время переехать в страну, правительство которой не совершает злодеяний", – заявил Макговерн.

В 2018 году независимая комиссия ООН заявила, что получила достоверные сообщения о том, что не менее 1 миллиона уйгуров и других мусульман содержатся в лагерях в китайском регионе Синьцзян. Пекин описывает их как центры профессионального обучения, направленные на искоренение экстремизма, и категорически отвергает обвинения в жестоком обращении и геноциде.

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