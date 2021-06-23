В шести минутах от чуда. Венгрия упустила путевку в плей-офф

Сборная Германии дважды отыгрывалась в матче против венгров и завоевала право выступать в 1/8 финала чемпионата Европы

Немцам удалось дважды отыграться / Фото: Getty Images

Сборная Венгрии закрутила лихую интригу в группе смерти. Сюда попали – Германия (чемпион мира-2014), Португалия (чемпион Европы-2016), Франция (чемпион мира-2018) и Венгрия, которая всего лишь четвертый раз играет на Евро.

Но сегодня венгры знатно попортили нервы немцам в Мюнхене. Все началось уже на 11-й минуте, когда Салаи головой замкнул подачу в штрафную. Головой могли забить и немцы. Но Хуммельс потряс перекладину.

До перерыва счет не изменился. А потом команды быстро обменялись мячами. Сначала обидный гол пропустили венгры. Вратарь Гулачи на выходе не попал по мячу, Хуммельс сделал скидку и Хаверц забил в пустые ворота. Но уже в следующей атаке венгры снова вышли вперед. Шафер в борьбе с двумя защитниками протолкнул головой мяч мимо Нойера.

Поражение означало вылет Германии с чемпионата Европы. Поэтому хозяева поля давили неистово. И таки дрогнула венгерская оборона. В самой концовке встречи Горецка спас от позора Германию.

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Смотрите видео голов матча Германия – Венгрия.

Германия – Венгрия – 2:2

Голы: Хаверц (66), Горецка (84) – Салаи (11), Шафер (68)