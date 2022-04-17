В шаге от сенсации. Украинские теннисистки зажгли в США

Сборная Украины по теннису проявила характер, но проиграла США / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Полный матч с интригой до последнего розыгрыша – так прошла встреча в квалификации Кубка Билли Джин Кинг в американском Эшвиле между женскими сборными Украины и США.

Супер-поединок проходил без лучших трех теннисисток Украины: Элина Свитолина взяла паузу в выступлениях из-за войны в Украине, а Марта Костюк имел определенные проблемы со здоровьем, которые не позволили ей выступить в составе сборной. Отсутствовала и Ангелина Калинина, которая находится в изумительной форме, что доказала на турнирах в США.

Реклама

Состав сборной Украины на матч с США / Фото: Getty Images

Честь Украины в матче защищали Даяна Ястремская, Катарина Завацкая и сестры Надежда и Людмила Киченок. Первый день соревнований наши теннисистки уступили дважды в одиночных матчах: Ястремская проиграла Риск, а Завацкая – Пегуле.

Риск обыграла Ястремскую / Фото: Getty Images

Реклама

Но вот вечер субботы начался очень перспективно. Ястремская была сильнее Пегулы, обыграв ее в двух сетах 6:3 и 6:4. Победу удалось добыть и Катарине Завацкой над Шелби Роджерс с идентичным счетом.

Завацкая выиграла у американки Роджерс / Фото: Getty Images

Таким образом Украина смогла сравнять счет в матче. Поэтому решающей стала встреча пар. На американский корт вышли Людмила Киченок и Даяна Ястремская, но им справиться с натиском Муххамад и отдохнувшей Пегулы не удалось. Американские теннисистки выиграли пару в двух сетах 7:6 и 6:3, установив общий счет встречи 3:2 в пользу США.

Реклама

Камбек был так близок. Теперь на Украину ждут матчи плей-офф Кубка Билли Джин Кинг в ноябре.

В Украине теннисная инфраструктура терпит постоянные обстрелы российскими войсками. Один из разрушенных кортов Харькова показал Сергей Стаховский.