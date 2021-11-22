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4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
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В сборную Украины пригласили американца. Он должен помочь выйти на чемпионат мира

Любомир Луканюк
22 ноября, 09:44
Игрок Будивельника Джером Рэндл получил украинский паспорт еще перед Евробаскетом-2015

Джером Рэндл вызван в сборную Украины

Мужская сборная Украины по баскетболу начала подготовку к отборочному турниру чемпионата мира 2023 года.

В национальную команду вызван 34-летний баскетболист американского происхождения Джером Рэндл. Он заменит Вячеслава Боброва, который получил травму. Ранее мы писали, что американский защитник Майк Кеффи может усилить сборную Украины.

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Рэндл сейчас выступает за киевский Будивельник, а украинский паспорт он получил еще перед Евробаскетом-2015.

В отборе на ЧМ-2023 сборная Украины попала в одну группу с Испанией, Грузией и Северной Македонией. В следующий раунд отбора выйдут три команды.

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26 ноября Украина играет с Грузией, 29 ноября – с македонцами. Продолжится отбор уже в феврале. А чемпионат мира примут Япония и Филиппины.