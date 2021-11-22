21 листопада 21:45
Дженоа 0
Рома 2
21 листопада 14:00
Минай 2
Інгулець 2
21 листопада 17:00
Ворскла 5
Маріуполь 1
21 листопада 19:30
Десна 0
Колос 1
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
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Мілан --
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До збірної України запросили американця. Він має допомогти вийти на чемпіонат світу

Любомир Луканюк
22 листопада, 09:44
Гравець Будівельника Джером Рендл отримав український паспорт ще перед Євробаскетом-2015

Джером Рендл викликаний у збірну України

Чоловіча збірна України з баскетболу розпочала підготовку до відбірного турніру чемпіонату світу 2023 року.

До національної команди викликаний 34-річний баскетболіст американського походження Джером Рендл. Він замінить В'ячеслава Боброва, який зазнав травми. Раніше ми писали, що американський захисник Майк Кеффі може посилити збірну України.

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Рендл зараз виступає за київський Будівельник, а український паспорт він одержав ще перед Євробаскетом-2015.

У відборі на ЧС-2023 збірна України потрапила до однієї групи з Іспанією, Грузією та Північною Македонією. До наступного раунду відбору вийдуть три команди.

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26 листопада Україна грає з Грузією, 29 листопада – з македонцями. Продовжиться відбір уже у лютому. А чемпіонат світу приймуть Японія та Філіппіни.