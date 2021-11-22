До збірної України запросили американця. Він має допомогти вийти на чемпіонат світу

Джером Рендл викликаний у збірну України

Чоловіча збірна України з баскетболу розпочала підготовку до відбірного турніру чемпіонату світу 2023 року.

До національної команди викликаний 34-річний баскетболіст американського походження Джером Рендл. Він замінить В'ячеслава Боброва, який зазнав травми. Раніше ми писали, що американський захисник Майк Кеффі може посилити збірну України.

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Рендл зараз виступає за київський Будівельник, а український паспорт він одержав ще перед Євробаскетом-2015.

У відборі на ЧС-2023 збірна України потрапила до однієї групи з Іспанією, Грузією та Північною Македонією. До наступного раунду відбору вийдуть три команди.

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26 листопада Україна грає з Грузією, 29 листопада – з македонцями. Продовжиться відбір уже у лютому. А чемпіонат світу приймуть Японія та Філіппіни.