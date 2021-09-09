В сборной Украины рассказали о премиях за матч с Францией

Сборная Украины по футболу / Фото: Reuters

Все три первых матча сборной Украины под руководством Александра Петракова завершились вничью – 2:2 с Казахстаном и 1:1 с Францией в отборе на ЧМ-2022, а затем 1:1 в товарняке с Чехией.

Тем не менее один из этих ничейных поединков для футболистов украинской сборной стоит особняком. За ничью с чемпионами мира французами на НСК "Олимпийский" руководство УАФ пообещало команде премиальные.

"Да, это нам сказал президент УАФ. Мы командой решили, что часть денег хотим отдать на благотворительность, на нужды детского футбола", – сказал в комментарии Футбол NEWS Петраков

Ранее мы рассказывали, сколько футболисты сборной Украины получили за последние годы выступлений под руководством предыдущего наставника – Андрея Шевченко.

"За выход на Евро игроки и штаб получили 3 млн евро", – заявил глава УАФ Андрей Павелко в эфире Великого футбола

– заявил глава УАФ Андрей Павелко в эфире Великого футбола "За выступление на самом Евро – 2,5 млн евро"

"Плюс 1 млн евро за Лигу наций, которую мы из-за коронавируса закончили неудачно"

за Лигу наций, которую мы из-за коронавируса закончили неудачно" "В общем – 6,5 млн евро получила команда, но с обязательной выплатой всех налогов и сборов, которые существуют", – подытожил Павелко

ОБЗОР МАТЧА УКРАИНА – ФРАНЦИЯ 1:1