27 октября 17:00
Мариуполь --
Динамо --
27 октября 19:30
Черноморец --
Шахтер --
30 октября 14:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 17:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 19:30
Ингулец --
Верес --
31 октября 14:00
Колос --
Львов --
31 октября 17:00
Рух --
Александрия --
31 октября 19:30
Металлист 1925 --
Заря --
1 ноября 17:00
Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
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Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
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Порту --
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Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
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В России забит самый быстрый гол в истории! Смотрите этот шедевр

Любомир Луканюк
26 октября, 09:32
Менее десяти секунд понадобилось Олесе Курочкиной, чтобы войти в историю. Она забила самый быстрый гола в женском футболе

Капитан команды Олеся Курочкина. Фото Звезда-2005

Нападающая пермского клуба Звезда-2005 Олеся Курочкина установила мировой рекорд. Россиянка стала автором самого быстрого гола в профессиональном женском футболе.

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Произошло это в матче 23-го тура Суперлиги с Енисеем (2:1). Курочкина отличилась на 09,31 секунде.

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Ранее мы писали, что президент Танзании Самия Сулуху унизила футболисток. Она считает, что некоторые из них никогда не выйдут замуж из-за своего внешнего вида. У девушек слишком маленькая грудь.

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