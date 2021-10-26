27 жовтня 17:00
Маріуполь --
Динамо --
27 жовтня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
30 жовтня 14:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 17:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 19:30
Інгулець --
Верес --
31 жовтня 14:00
Колос --
Львів --
31 жовтня 17:00
Рух --
Олександрія --
31 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Зоря --
1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
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Атлетіко --
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У Росії забито найшвидший гол в історії! Дивіться цей шедевр

Любомир Луканюк
26 жовтня, 09:32
Менше десяти секунд знадобилося Олесі Курочкіній, щоб увійти до історії. Вона забила найшвидший гол у жіночому футболі

Капітан команды Олеся Курочкіна. Фото Зірка-2005

Нападниця пермського клубу Зірка-2005 Олеся Курочкіна встановила світовий рекорд. Росіянка стала автором найшвидшого гола у професійному жіночому футболі.

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Сталося це у матчі 23 туру Суперліги з Єнісеєм (2:1). Курочкіна відзначилася на 09,31 секунді.

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Раніше ми писали, що президент Танзанії Самія Сулуху принизила футболісток. Вона вважає, що деякі з них ніколи не вийдуть заміж через свій зовнішній вигляд. У дівчат надто маленькі груди.

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