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Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
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В России против боя Усик – Фьюри

Андрей Трофимов
23 ноября, 14:29
По мнению знаменитого российского представителя ММА Олега Тактарова, противостояние Александра Усика и Тайсона Фьюри не принесет болельщикам ничего, кроме скуки

Тайсон Фьюри vs Александр Усик / Фото: REUTERS

У потенциального поединка Усик – Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе объявился неожиданный противник.

Против этого боя выступил известный представитель ММА из РФ Олег Тактаров.

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"Надеюсь, что Фьюри и Усик не встретятся. Если они подерутся, то мы увидим двух игровиков. Они будут играть, скакать. Конечно, на тренировке прикольно быть Усиком или Фьюри, потому что когда ты играешься – это кайф. Но смотреть на это со стороны будет не так интересно".

Фьюри vs Усик / Фото: Instagram

"Этот бой будет интересен для специалистов – с точки зрения тактики, техники, передвижения на ногах. А для той публики, которая жаждет нокаутов и крови, он интересным не окажется", – сказал Олег Тактаров каналу SAMBO VLADIMIR.

Олег Тактаров / Фото: Getty Images

Отметим, что бой Усик – Фьюри может состояться в конце следующего года. Украинцу для начала нужно весной отстоять свои пояса в реванше с Энтони Джошуа, а Цыганскому королю – победить в поединке не то с Диллианом Уайтом, не то с Джо Джойсом.

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При этом Фьюри уже пригрозил переехать Усика на фуре.

А вот по мнению промоутера украинца Александра Красюка, Фьюри будет сладкой булочкой для Усика.

Смотрите, как Фьюри недавно нокаутировал Уайлдера

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