Александр Зинченко и его автограф / Фото: Reuters, Twitter, Коллаж: Сегодня

Российское помойное агентство РИА Новости опубликовало на своей странице в Twitter одну из находок на базе полка "Азов".

"На базе "Азова" нашли открытку с автографом украинского футболиста Зинченко", – подписали свое сообщение пропагандисты.

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Интересно, что открытка футболиста сборной Украины и Манчестер Сити Александра Зинченко подписана на русском языке.

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Вот это начнется канонада п*канов в Мордоре! Теперь они будут пугать жителей своей страны новым ярым националистом, который к тому же пишет на русском. Действительно разрыв шаблонов пропаганды.

Отметим, что Александр Зинченко с первых дней войны жестко высказался о российских агрессорах. В частности, Зинченко написал о кровавом маньяке у руля РФ: "Я надеюсь, что ты сдохнешь самой мучительной смертью, мразь".