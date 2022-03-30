У Росії знову запалало. На базі полку "Азов" знайшли автограф Зінченка

Олександр Зінченко та його автограф / Фото: Reuters, Twitter, Колаж: Сьогодні

Російське помийне агентство РІА Новини опублікувало на своїй сторінці Twitter одну із знахідок на базі полку "Азов".

"На базі "Азова" знайшли листівку із автографом українського футболіста Зінченка", – підписали своє повідомлення пропагандисти.

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Цікаво, що листівку футболіста збірної України та Манчестер Сіті Олександра Зінченка підписано російською мовою.

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Ось це почнеться канонада п*канів у Мордорі! Тепер вони лякатимуть мешканців своєї країни новим затятим націоналістом, який до того ж пише російською. Справді, розрив шаблонів пропаганди.

Відмітимо, що Олександр Зінченко з перших днів війни жорстко висловився про російських агресорів. Зокрема, Зінченко написав про кривавого маніяка біля керма РФ: "Я сподіваюся, що ти здохнеш найстрашнішою смертю, мерзота".