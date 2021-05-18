В поместье Неймара забрался странный взломщик – его отправили в психушку

В то время, когда бразильский футболист готовился к матчу чемпионата Франции, его навестил сумасшедший и хотел подарить религиозную книгу

Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Необычное вторжение пережил на днях звездный форвард ПСЖ Неймар. Пока футболист находился в тренировочном лагере команды перед недавним матчем с Реймсом, на территорию его особняка пробрался непрошенный визитер с необычным подарком.

Тем временем, обнародована новая зарплата Неймара в ПСЖ.

Об инциденте рассказало французское издание L'Equipe.

Сообщают, что гость перелез через забор и пытался пробраться в дом бразильца через главный вход. Но попасть внутрь ему не удалось из-за тревоги, поднятой службой безопасности. Сперва взломщик убежал, но вскоре его поймала полиция.

"Преступником" оказался 26-летний гражданин Анголы, который хотел... подарить Неймару библию. Его слова подтвердились: у парня обнаружили полную сумку религиозных книжек. В итоге гостя Неймара отправили не в тюрьму, а в психиатрическую больницу.

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В чемпионате Франции осталось провести один тур, запланированный на 23 мая. Пока что ПСЖ отстает от Лилля на одно очко и на два опережает Монако.

Смотрите, как Неймар забивал в Лиге чемпионов в ворота МЮ: