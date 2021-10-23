23 октября 14:00
Верес 2
Мариуполь 0
23 октября 57’
Ворскла 0
Шахтер 0
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
24 октября 17:15
Барселона --
Реал --
24 октября 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ливерпуль --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта ЧУ по футболу

Коронавирус скосил полсостава украинского претендента на Лигу чемпионов

Сергей Шаховец
23 октября, 17:21
В эти минуты в Полтаве проходит центральный поединок 12-го тура Ворскла – Шахтер. К сожалению, команды не смогли выставить на игру сильнейшие составы

Шесть футболистов Ворсклы заболели на коронавирус / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

В составе полтавчан не смогли принять участие в игре шесть футболистов, сообщает канал Футбол.

Мы ведем онлайн матча Ворскла – Шахтер на нашем сайте.

Реклама

Читайте также: Коронавирус наступает: матч 11-го тура Премьер-лиги отменен

Накануне встречи положительные тесты на COVID-19 сдали Владимир Чеснаков, Давид Пуцлин, Валерий Бондаренко, Владислав Вакула, Даниил Кравчук и Иван Нестеренко.

Реклама

Отметим, что серьезные кадровые проблемы и у донецкого Шахтера. Тренерский штаб Роберто Де Дзерби не сможет рассчитывать на трио защитников – Николая Матвиенко, Виктора Корниенко и Сергея Кривцова, а также двух бразильских легионеров – Маркоса Антонио и Дентиньо.

В турнирной таблице Шахтер идет на втором месте и на два очка опережает Ворсклу. В случае победы полтавчане попадут в зону Лиги чемпионов.

Реклама

Реклама