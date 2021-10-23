23 жовтня 14:00
Верес 2
Маріуполь 0
23 жовтня 17:00
Ворскла 0
Шахтар 2
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
24 жовтня 17:15
Барселона --
Реал --
24 жовтня 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ліверпуль --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
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Коронавірус скосив півскладу українського претендента на Лігу чемпіонів

Сергій Шаховець
23 жовтня, 17:21
У ці хвилини в Полтаві проходить центральний поєдинок 12-го туру УПЛ Ворскла – Шахтар. На жаль, команди не змогли виставити на гру найсильніші склади

Шість футболістів Ворскли захворіли на коронавірус / Фото: Офіційний сайт ФК "Ворскла"

У складі полтавчан не змогли взяти участь в грі шість футболістів, повідомляє канал Футбол.

Ми ведемо онлайн матчу Ворскла – Шахтар на нашому сайті.

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Напередодні зустрічі позитивні тести на COVID-19 здали Володимир Чеснаков, Давід Пуцлін, Валерій Бондаренко, Владислав Вакула, Данило Кравчук та Іван Нестеренко.

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Зазначимо, що серйозні кадрові проблеми і у донецького Шахтаря. Тренерський штаб Роберто Де Дзербі не зможе розраховувати на тріо захисників – Миколу Матвієнка, Віктора Корнієнка та Сергія Кривцова, а також двох бразильських легіонерів – Маркоса Антоніо і Дентіньйо.

У турнірній таблиці Шахтар йде на другому місці і на два очки випереджає Ворсклу. У разі перемоги полтавці потраплять до зони Ліги чемпіонів.

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