В ожидании Украины! ФИФА объявила города, которые примут матчи ЧМ-2026

США, Мексика и Канада примут матчи ЧМ-2026 / Фото: Getty Images
Этой зимой чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре, а уже через четыре года нас ожидает расширение. На ЧМ-2026 выйдет аж 48 команд вместо 32-х.
По такому случаю ФИФА приняла решение провести Мундиаль сразу в трех странах – США, Мексика и Канада. Сегодня же организация назвала города, который примут турнир. Их будет 16, большая часть из них (11) расположены в США:
- Атланта (США)
- Бостон (США)
- Даллас (США)
- Хьюстон (США)
- Канзас Сити (США)
- Лос-Анджелес (США)
- Майами (США)
- Нью-Йорк (США)
- Сан-Франциско (США)
- Сиэттл (США)
- Филадельфия (США)
- Мехико (Мексика)
- Гвадалахара (Мексика)
- Монтеррей (Мексика)
- Торонто (Канада)
- Ванкувер (Канада)
Финал ЧМ-2026 должен пройти в Нью-Йорке на арене "МетЛайф Стэдиум". Украине должно быть легче попасть на турнир, ведь от Европы на Мундиаль выйдет 16 команд. Африку представят 9 сборных, Азию – 8, Южную Америку – 6, Северную Америку – 3, Океанию – 1.
Еще по одной команде из четырех конфедераций (кроме Европы и Африки) сразятся за два места через плей-офф. Также автоматически на ЧМ пройдут страны-хозяйки.
Формат турнира будет предполагать 16 групп по три сборные. Две лучшие из них пройдут в плей-офф. Там, начиная с 1/16 финала, команды в олимпийском формате и определят победителя.
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Напомним, что США принимали ЧМ в 1994 году, тогда как мексиканцы – в 1970 и 1986 годах. Во всех трех случаях чемпионами становились Бразилия (1970 и 1994) или Аргентина (1986).