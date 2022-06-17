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В ожидании Украины! ФИФА объявила города, которые примут матчи ЧМ-2026

Анатолий Дерека
17 июня, 11:27
Через четыре года Мундиаль расширится до 48 сборных, а матчи турнира примут 16 стадионов в трех странах

США, Мексика и Канада примут матчи ЧМ-2026 / Фото: Getty Images

Этой зимой чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре, а уже через четыре года нас ожидает расширение. На ЧМ-2026 выйдет аж 48 команд вместо 32-х.

По такому случаю ФИФА приняла решение провести Мундиаль сразу в трех странах – США, Мексика и Канада. Сегодня же организация назвала города, который примут турнир. Их будет 16, большая часть из них (11) расположены в США:

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  • Атланта (США)
  • Бостон (США)
  • Даллас (США)
  • Хьюстон (США)
  • Канзас Сити (США)
  • Лос-Анджелес (США)
  • Майами (США)
  • Нью-Йорк (США)
  • Сан-Франциско (США)
  • Сиэттл (США)
  • Филадельфия (США)
  • Мехико (Мексика)
  • Гвадалахара (Мексика)
  • Монтеррей (Мексика)
  • Торонто (Канада)
  • Ванкувер (Канада)

Финал ЧМ-2026 должен пройти в Нью-Йорке на арене "МетЛайф Стэдиум". Украине должно быть легче попасть на турнир, ведь от Европы на Мундиаль выйдет 16 команд. Африку представят 9 сборных, Азию – 8, Южную Америку – 6, Северную Америку – 3, Океанию – 1.

Еще по одной команде из четырех конфедераций (кроме Европы и Африки) сразятся за два места через плей-офф. Также автоматически на ЧМ пройдут страны-хозяйки.

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Формат турнира будет предполагать 16 групп по три сборные. Две лучшие из них пройдут в плей-офф. Там, начиная с 1/16 финала, команды в олимпийском формате и определят победителя.

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Напомним, что США принимали ЧМ в 1994 году, тогда как мексиканцы – в 1970 и 1986 годах. Во всех трех случаях чемпионами становились Бразилия (1970 и 1994) или Аргентина (1986).