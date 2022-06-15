В ожидании Катара. Букмекеры назвали главного фаворита ЧМ-2022

Эксперты выделили девять основных претендентов на Кубок мира. Рассказываем, у кого наибольшие шансы стать чемпионом мира в конце года

Кто выиграет Мундиаль-2022 в Катаре?

Вчера определились все участники ЧМ-2022, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре. Последним счастливчиком стала национальная команда Коста-Рики, минимально одолевшая в плей-офф Новую Зеландии.

Тем временем, букмекеры обновили котировки на победителя Мундиаля. Эксперты выделили девять главных кандидатов на золото, однако фаворитом называют сборную Бразилии. Поставить на чемпионство "пентакампеоне" можно за 5.50, тогда как на французов и англичан – за 6.50.

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СБОРНАЯ КОЭФФИЦИЕНТ ВЕРОЯТНОСТЬ Бразилия 5.50 15% Франция 6.50 13,5% Англия 6.50 13,5% Испания 9.00 9% Аргентина 10.00 8% Германия 12.00 7% Бельгия 13.00 6% Нидерланды 13.00 6% Португалия 13.00 6% Дания 29.00 2,3% Уругвай 51.00 1,4% Хорватия 51.00 1,4% Сенегал 81.00 1,2% Швейцария 81.00 1,2% США 101.00 1% Польша 121.00 0,9% Мексика 151.00 0,6% Эквадор 151.00 0,6% Сербия 151.00 0,6% Камерун 201.00 0,5% Канада 251.00 0,4% Уэльс 251.00 0,4% Марокко 251.00 0,4% Япония 251.00 0,4% Австралия 251.00 0,4% Гана 251.00 0,4% Южная Корея 251.00 0,4% Тунис 351.00 0,3% Катар 351.00 0,3% Иран 751.00 0,1% Коста-Рика 751.00 0,1% Саудовская Аравия 751.00 0,1%

Напомним, что Украина не сумела пробиться на ЧМ-2022. Пройдя в плей-офф отбора Шотландию, команда Александра Петракова минимально проиграла Уэльсу из-за автогола Ярмоленко.