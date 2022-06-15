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В ожидании Катара. Букмекеры назвали главного фаворита ЧМ-2022

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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15 июня, 19:29
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Эксперты выделили девять основных претендентов на Кубок мира. Рассказываем, у кого наибольшие шансы стать чемпионом мира в конце года
Кто выиграет Мундиаль-2022 в Катаре?
Кто выиграет Мундиаль-2022 в Катаре?

Вчера определились все участники ЧМ-2022, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре. Последним счастливчиком стала национальная команда Коста-Рики, минимально одолевшая в плей-офф Новую Зеландии.

Тем временем, букмекеры обновили котировки на победителя Мундиаля. Эксперты выделили девять главных кандидатов на золото, однако фаворитом называют сборную Бразилии. Поставить на чемпионство "пентакампеоне" можно за 5.50, тогда как на французов и англичан – за 6.50.

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СБОРНАЯКОЭФФИЦИЕНТВЕРОЯТНОСТЬ
Бразилия5.5015%
Франция6.5013,5%
Англия6.5013,5%
Испания9.009%
Аргентина10.008%
Германия12.007%
Бельгия13.006%
Нидерланды13.006%
Португалия13.006%
Дания29.002,3%
Уругвай51.001,4%
Хорватия51.001,4%
Сенегал81.001,2%
Швейцария81.001,2%
США101.001%
Польша121.000,9%
Мексика151.000,6%
Эквадор151.000,6%
Сербия151.000,6%
Камерун201.000,5%
Канада251.000,4%
Уэльс251.000,4%
Марокко251.000,4%
Япония251.000,4%
Австралия251.000,4%
Гана251.000,4%
Южная Корея251.000,4%
Тунис351.000,3%
Катар351.000,3%
Иран751.000,1%
Коста-Рика751.000,1%
Саудовская Аравия751.000,1%

Напомним, что Украина не сумела пробиться на ЧМ-2022. Пройдя в плей-офф отбора Шотландию, команда Александра Петракова минимально проиграла Уэльсу из-за автогола Ярмоленко.

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