В номер к жертве Ломаченко заявился Васин обидчик

Жертва и обидчик Ломы - Комми и Лопес / Фото: Коллаж: Сегодня

Неожиданная встреча, что тут скажешь! Теофимо Лопес, год назад победивший Ломаченко, наведался к Ричарду Комми, проигравшему Василию на выходных.

"Вау, только что мне позвонили в мой номер в отеле и сказали, что кто-то пришел в холл и хочет поздороваться со мной. Я не мог поверить, когда увидел, что это – Теофимо Лопес. Он поздравил меня с моим выступлением и пожелал всего наилучшего. Я так растроган тем, что он нашел время для встречи со мной. Да благословит тебя Бог, Тео", – написал Комми у себя в Twitter.

Ломаченко vs Комми / Фото: Getty Images

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Напомним, Лопес согласен провести реванш с Василием Ломаченко, если тот поднимется в первый полусредний дивизион.

Лопес выиграл у Ломаченко, но проиграл Камбососу / Фото: Getty Images

Но Ломаченко делать этого не намерен, желая подраться с австралийцем Джорджем Камбососом, недавно лишившим Лопеса звания короля легкого веса.